12:25  25 жовтня
РФ накрила вогнем Запоріжжя: є поранені, зруйновані житлові будинки
13:50  25 жовтня
РФ вдарила по Епіцентру у Полтаві
15:30  25 жовтня
Переможець "Танців із зірками" мобілізувався до ЗСУ
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2026, 16:30

У Львові грабіжника зі зброєю в магазині злякала продавчиня

25 жовтня 2026, 16:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львові судили чоловіка, який напав на продуктовий магазин. Виявилось, що його злякала продавчиня

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у травні у магазині на вулиці Кульчицької, 4 у Львові. Чоловік у балаклаві зайшов у магазин із пневматичним пістолетом. Він вистрілив у полицю з продуктами та почав вимагати гроші з каси.

Проте продавчиня не злякалась пострілу. Вона стала погрожувати зловмиснику, що викличе поліцію. Чоловік злякався та втік.

На суді він повністю визнав провину. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі без конфіскації майна. При цьому суд звільнив його від відбування призначеного покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю три роки.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці повідомили про підозру 52-річному місцевому жителю, який, за даними слідства, пограбував 19-річну дівчину. Чоловік вихопив із її рук мобільний телефон iPhone та втік, попри вимогу повернути майно.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Львів Пограбування
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Як Росія використовує українсько-польські історичні суперечки для поширення дезінформації
25 жовтня 2026, 17:55
Смертельна ДТП на Харківщині: загинули люди, серед постраждалих - дитина
25 жовтня 2026, 17:30
РФ вдарила по Сумщині: спалахнули пожежі
25 жовтня 2026, 16:55
Переможець "Танців із зірками" мобілізувався до ЗСУ
25 жовтня 2026, 15:30
Айфонів на кілька "лимонів": на Львівщині викрили контрабанду з Apple
25 жовтня 2026, 15:00
Смертельна ДТП на Львівщині: водій влетів в будинок
25 жовтня 2026, 14:40
РФ вдарила по Епіцентру у Полтаві
25 жовтня 2026, 13:50
Смертельна ДТП у Харкові: іномарка влетіла в будинок
25 жовтня 2026, 13:25
На Житомирщині росіяни вдарили по будинку
25 жовтня 2026, 12:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Наталія Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »