У Львові грабіжника зі зброєю в магазині злякала продавчиня

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У Львові судили чоловіка, який напав на продуктовий магазин. Виявилось, що його злякала продавчиня

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у травні у магазині на вулиці Кульчицької, 4 у Львові. Чоловік у балаклаві зайшов у магазин із пневматичним пістолетом. Він вистрілив у полицю з продуктами та почав вимагати гроші з каси.

Проте продавчиня не злякалась пострілу. Вона стала погрожувати зловмиснику, що викличе поліцію. Чоловік злякався та втік.

На суді він повністю визнав провину. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі без конфіскації майна. При цьому суд звільнив його від відбування призначеного покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю три роки.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці повідомили про підозру 52-річному місцевому жителю, який, за даними слідства, пограбував 19-річну дівчину. Чоловік вихопив із її рук мобільний телефон iPhone та втік, попри вимогу повернути майно.