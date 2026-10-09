У Запоріжжі заради бронювання торгували працевлаштуванням у школах

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У Запоріжжі викрили схеми з ухиленням від мобілізації. Чоловікам продавали посади у закладах освіти

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews .

Як з'ясували правоохоронці, у 2024–2026 роках заступник директора міського департаменту освіти та двоє керівників районних відділів освіти організували фіктивне працевлаштування 54 чоловіків на педагогічні посади. Насправді працевлаштовані чоловіки не працювали, а частина з них відразу після оформлення брала тривалі відпустки без збереження зарплати.

Також викрили ще двох директорів шкіл. За даними слідства, вони фіктивно працевлаштували керівниками гуртків шістьох чоловіків. Потім директори знімали з їхніх банківських карток нараховану бюджетну зарплату та заволоділи понад 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.