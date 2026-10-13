На Буковине делец устроил для уклонистов "поездки за 2 тысячи"
Правоохранители разоблачили 31-летнего дельца. Он организовал схему незаконного пересечения границы
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews .
Житель Прикарпатья организовал незаконную схему. Он нашел двух жителей Полтавы, которые хотели уехать за границу. За 2 тысячи долларов он согласился "помочь" им. Однако во время транспортировки "клиентов" его задержали правоохранители.
Теперь дельцу грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы . Два дельца брали по 8500 долларов за "поездку".
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