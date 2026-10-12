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12 жовтня 2026, 19:25

На Київщині за 2 тисячі ухилянта "вдягали" у волонтера

12 жовтня 2026, 19:25
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Фото: Національна поліція
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На Київщині викрили організатора схеми нелегального перетину кордону. "Клієнтів" оформлювали як волонтерів

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Київській області 25-річний чоловік організував схему. Він обіцяв за 2 тисячі доларів передати "клієнту" дозвільні документи для виїзду за межі України в статусі волонтера із внесенням відповідних відомостей до системи "Шлях".

У жовтні 2022 року правоохоронці затримали зловмисника, коли він отримав гроші. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, після внесення якої, фігурант тривалий час переховувався від правоохоронців.

Наразі справу передали до суду, і найближчим часом зловмисник отримає вирок.

Нагадаємо, на Одещині викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України. Правоохоронці затримали організаторів.

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