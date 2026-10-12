Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинули молоді хлопець та дівчина
Аварія сталась 11 жовтня близько 22:00 у селі Смодна. На жаль, загинули люди
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
За кермом Dodge Challenger була 23-річна дівчина. Вона їхала у напрямку селища Кути, і не обрала безпечну швидкість. В результаті вона за межі проїзної частини, де автомобіль зіткнувся з огорожею та електроопорою, після чого перекинувся.
Внаслідок ДТП 23-річна водійка та її 25-річний пасажир загинули на місці. Правоохоронці встановлюють всі обставини.
Нагадаємо, що у Черкасах унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 86-річний пішохід. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.
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