Смертельное ДТП в Прикарпатье: погибли молодые парень и девушка

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 11 октября около 22:00 в селе Смодна. К сожалению, погибли люди

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

За рулем Dodge Challenger была 23-летняя девушка. Она ехала в направлении поселка Куты и не выбрала безопасную скорость. В результате она за пределы проезжей части, где автомобиль столкнулся с ограждением и электроопорой, после чего опрокинулся.

В результате ДТП 23-летняя водитель и ее 25-летний пассажир погибли на месте. Правоохранители устанавливают все происшествия.

Напомним, что в Черкассах в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался 86-летний пешеход. Мужчину госпитализировали в больницу. Полиция открыла уголовное производство.