Суперечка закінчилася тяжкою травмою: у Кам’янському судитимуть 26-річного чоловіка

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кам’янському Дніпропетровської області судитимуть 26-річного чоловіка, якого обвинувачують в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень 40-річному знайомому

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, під час словесного конфлікту він ударив чоловіка по голові предметом, схожим на металеву трубу.

Інцидент стався 6 серпня на одній із вулиць Кам’янського. Між двома чоловіками виникла суперечка, під час якої, за даними слідства, 26-річний чоловік завдав знайомому удару по голові металевим предметом.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Поліцейські провели необхідні слідчі дії, встановили обставини події та особу чоловіка, причетного до нападу. Ним виявився 26-річний знайомий потерпілого.

Досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.

Чоловікові інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його вину має встановити суд.

Нагадаємо, що у Києві ювенальні прокурори повідомили про підозру двом неповнолітнім хлопцям, яких підозрюють у хуліганських нападах на двох жінок на Подолі.