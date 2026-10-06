Суперечка закінчилася тяжкою травмою: у Кам’янському судитимуть 26-річного чоловіка
У Кам’янському Дніпропетровської області судитимуть 26-річного чоловіка, якого обвинувачують в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень 40-річному знайомому
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, під час словесного конфлікту він ударив чоловіка по голові предметом, схожим на металеву трубу.
Інцидент стався 6 серпня на одній із вулиць Кам’янського. Між двома чоловіками виникла суперечка, під час якої, за даними слідства, 26-річний чоловік завдав знайомому удару по голові металевим предметом.
Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
Поліцейські провели необхідні слідчі дії, встановили обставини події та особу чоловіка, причетного до нападу. Ним виявився 26-річний знайомий потерпілого.
Досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.
Чоловікові інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.
Обвинувачений перебуває під вартою. Його вину має встановити суд.
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