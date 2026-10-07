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Во Франковске мужчина после ссоры с девушкой напал на прохожих
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07 октября 2026, 13:18

Во Франковске мужчина после ссоры с девушкой напал на прохожих

07 октября 2026, 13:18
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Фото: Национальная полиция
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В Ивано-Франковске задержали 21-летнего мужчину, который во время конфликта с двумя прохожими достал пистолет и выстрелил одному из них в руку

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 2 октября около полуночи на улице Сечевых Стрельцов.

По версии следствия, возле одного из заведений общепита 21-летний местный житель поссорился со своей девушкой – во время конфликта на почве ревности он дергал ее за одежду, ударил в лицо и схватил за шею.

Свидетелями этого стали двое прохожих – 17-й юноша и 22-летний мужчина. Они остановились неподалеку и наблюдали за конфликтом, что разозлило мужчину. Он подошел к ним и начал выяснять отношения, после чего достал пистолет и несколько раз ударил его рукояткой 17-летнего парня в лицо и туловище, заявили в прокуратуре.

Мужчина ранее не судим. Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Ивано-Франковский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в Харьковской области на 13-летнюю девочку напали прямо на улице. Мужчина был пьян, когда он заметил на улице ребенка, то начал его преследовать. Он настиг школьницу, повалил ее на землю и попытался изнасиловать, зажимая рот рукой.

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