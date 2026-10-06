У Рівному чоловік у стані сп’яніння "замінував" поліцейську станцію

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У Рівному правоохоронці встановили та затримали чоловіка, який повідомив екстреним службам про нібито замінування однієї з поліцейських станцій міста. Псевдомінувальником виявився 37-річний житель селища Оржів

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними поліції, 5 жовтня чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, послідовно телефонував на спеціальні лінії кількох екстрених служб. Під час дзвінків він повідомив про замінування поліцейської станції в обласному центрі, однак конкретної адреси об’єкта не назвав.

Працівники карного розшуку оперативно встановили особу чоловіка. На це правоохоронцям знадобилося близько півтори години.

Поліцейські затримали 37-річного жителя Оржева у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне чоловікові може загрожувати від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік повідомив про мінування ТЦК. Проте правоохоронці не знайшли там небезпечних предметів. Псевдомінувальником виявився 53-річний чоловік. Він пояснив свою мотивацію тим, що був незадоволений діями працівників будівлі.