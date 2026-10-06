На Прикарпатье руководители ТЦК "мобилизовали" 8 мужчин только на бумаге

Фото: Прокуратура Украины

На Прикарпатье двум руководителям районного ТЦК и СП сообщили о подозрении из-за внесения недостоверных данных о мобилизации восьми мужчин

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает RegioNews.

По данным следствия, 53-летний начальник ТЦК в звании полковника и его 44-летний заместитель на протяжении 2025-2026 годов использовали служебные электронные ключи, логины и пароли, чтобы вносить ложную информацию в соответствующую информационно-коммуникационную систему.

Сведения о восьми мужчинах были внесены без каких-либо правовых или фактических оснований. Их оформили в качестве мобилизованных и сняли с военного учета.

В то же время, как установило следствие, эти мужчины фактически не прибывали на военную службу, не были отнесены к военным частям и продолжали гражданскую жизнь.

Чиновникам сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 УК Украины – несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом, имеющим право доступа к ней, совершенное повторно.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде залога. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области разоблачили бывшего начальника ТЦК. Он вносил в реестр недостоверные сведения. Оказалось, что должностное лицо просто использовало данные людей, которые уже служат в ВСУ, повторно.

Читайте также: Пытки и сексуальное насилие. Почему вопросы реформы ТЦК больше нельзя откладывать