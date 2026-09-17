На Львівщині начальник ТЦК мобілізував людей, яких не існувало

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На Львівщині викрили колишнього начальника ТЦК. Він вносив до реєстру недостовірні відомості

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, начальник ТЦК штучно завищував показники своєї роботи. Для цього вносив інформацію про військовозобов’язаних громадян про нібито їх мобілізацію та направлення для проходження служби у військові частини. Виявилось, він просто використовував дані людей, які вже служать в ЗСУ, повторно.

Тепер йому може загрожувати до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Львівській області судили старшого лейтенанта за недбале ставлення до служби. Виявилось, що від нього втекли призовники.