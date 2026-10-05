Лікарняний не завжди звільняє від штрафу ТЦК: суд пояснив умови відповідальності

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Наявність лікарняного або перебування людини на стаціонарному лікуванні не означає автоматичного скасування штрафу за неприбуття за повісткою

Про це повідомили у ГО "Захист держави. Хмельницький", передає RegioNews .

Як повідомляється, на це звернув увагу Коломийський міськрайонний суд, розглядаючи справу щодо притягнення до відповідальності за порушення правил військового обліку.

У справі суд оцінював не лише факт перебування людини на лікуванні, а й обставини її повідомлення про необхідність з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За матеріалами справи, чоловік оскаржував накладений на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень, посилаючись, зокрема, на перебування на лікарняному.

Водночас суд виходив із того, що сам факт хвороби чи перебування на лікуванні не є безумовною підставою для скасування постанови про адміністративне правопорушення. Важливим є те, чи була особа належним чином повідомлена про виклик та чи мала законні підстави не з’явитися.

Детальніший розбір судової практики та практичні поради дивіться у відео.

Нагадаємо,що роботодавці, фізичні особи-підприємці та самозайняті ветерани можуть отримати компенсацію від держави за витрати на облаштування робочих місць для ветеранів та людей з інвалідністю.