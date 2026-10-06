Лубінець пояснив, що можуть і чого не можуть робити працівники ТЦК
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, які дії працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є законними під час мобілізації, а які – неприпустимими
Про це інформує RegioNews.
За словами Лубінця, працівники ТЦК та СП можуть перевіряти військово-облікові документи, вручати повістки та інші документи у встановленому законом порядку, направляти громадян на військово-лікарську комісію та вести військовий облік.
Водночас омбудсман наголосив, що працівники ТЦК не мають права:
- застосовувати фізичну силу чи погрози,
- забирати телефони,
- документи або особисті речі громадян,
- ігнорувати право на відстрочку чи стан здоров’я.
Окремо Лубінець заявив, що утримання людини у приміщенні ТЦК та СП без законних підстав є неприпустимим.
"Порушення прав під час мобілізації – також відповідальність нового Головнокомандувача", – зазначив омбудсман.
Лубінець також закликав дотримуватися вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів.
Нагадаємо, на Київщині та Чернігівщині військовослужбовцям ТЦК та СП повідомили про підозру у справах щодо незаконного застосування сили до цивільних під час мобілізації.
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