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06 жовтня 2026, 09:11

Лубінець пояснив, що можуть і чого не можуть робити працівники ТЦК

06 жовтня 2026, 09:11
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Фото: з відкритих джерел
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, які дії працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є законними під час мобілізації, а які – неприпустимими

Про це інформує RegioNews.

За словами Лубінця, працівники ТЦК та СП можуть перевіряти військово-облікові документи, вручати повістки та інші документи у встановленому законом порядку, направляти громадян на військово-лікарську комісію та вести військовий облік.

Водночас омбудсман наголосив, що працівники ТЦК не мають права:

  • застосовувати фізичну силу чи погрози,
  • забирати телефони,
  • документи або особисті речі громадян,
  • ігнорувати право на відстрочку чи стан здоров’я.

Окремо Лубінець заявив, що утримання людини у приміщенні ТЦК та СП без законних підстав є неприпустимим.

"Порушення прав під час мобілізації – також відповідальність нового Головнокомандувача", – зазначив омбудсман.

Лубінець також закликав дотримуватися вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, на Київщині та Чернігівщині військовослужбовцям ТЦК та СП повідомили про підозру у справах щодо незаконного застосування сили до цивільних під час мобілізації.

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