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17 червня 2026, 13:54

Смерть 10-річного хлопчика від голоду: на Вінниччині судитимуть лікарку та посадовиць соцслужби

17 червня 2026, 13:54
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Фото: ОГП
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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох посадовиць та лікарку, чия бездіяльність призвела до смерті 10-річного хлопчика з інвалідністю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Перед судом постануть директорка Могилів-Подільського міського територіального центру соціального обслуговування, профільна соцпрацівниця та сімейна лікарка. Дитина, яка перебувала під офіційним соціальним супроводом, померла від голоду в грудні 2025 року.

Слідство встановило, що посадовиці та медик мали контролювати стан хлопчика, проте належним чином не реагували на загрозу його життю:

  • Директорку терцентру обвинувачують у службовій недбалості (ч. 3 ст. 367 КК України), оскільки вона не забезпечила контроль за діями підлеглої.
  • Соціальна працівниця натомість взагалі не відвідувала дитину, а складала фіктивні акти про її стан зі слів матері. З серпня по грудень 2025 року вона оформила 14 таких документів, останній – за день до смерті хлопчика. У ньому стан хлопчика також був зазначений зі слів матері. Жінці інкримінують ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини).
  • Сімейна лікарка відвідувала хвору дитину, бачила стрімке погіршення її здоров’я, однак не відображала це в медичній документації та не повідомляла відповідні служби. Крім того, вона вносила несанкціоновані зміни до автоматизованих систем (ч. 2 ст. 140, ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

Нагадаємо, наразі прокуратура в апеляційному порядку оскаржує вирок матері померлого хлопчика, який вважає надто м'яким. 31 березня суд призначив жінці мінімальне покарання – 3 роки позбавлення волі. Матір визнали винною за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду та завідоме залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило її смерть від виснаження).

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