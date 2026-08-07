У Харкові зіткнулися автобус і два авто: дев'ятеро людей травмовані

Фото: Національна поліція

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкових автомобілів та автобуса, внаслідок якої травмувалися дев'ятеро людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася вранці 7 серпня на перехресті проспекту Альошина та вулиці Біблика.

За попередніми даними поліції, 28-річний водій автомобіля Toyota виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з автобусом Karsan під керуванням 73-річного водія. Автобус у цей момент рухався проспектом Альошина на зелений сигнал світлофора.

Після зіткнення автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ford, за кермом якого перебував 53-річний чоловік.

Унаслідок аварії травми отримали дев'ятеро людей, серед них – водій та пасажири автобуса. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Двоє людей отримали травми середнього ступеня тяжкості, ще семеро – легкі тілесні ушкодження.

Обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Тернопільщині внаслідок ДТП постраждали 6 людей. На перехресті доріг зіткнулися автомобілі IKSO Samand та Lexus ES 300.За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.