У Дніпровському районі через ворожий удар спалахнули склади логістичної компанії

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпровському районі 7 серпня внаслідок чергового російського удару зайнялися склади логістичної компанії. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється

Про це повідомив голова Дніпровської районної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

"Ворог знову завдав удару. Зайнялися склади логістичної компанії у Дніпровському районі. Інформація про постраждалих уточнюється", — зазначив він.

За попередніми даними, після влучання на території логістичного об’єкта виникла пожежа. На місці працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують займання та встановлюють масштаби руйнувань.

Нагадаємо, що російські війська 7 серпня повторно атакували рятувальників у Запорізькому районі під час ліквідації наслідків попереднього обстрілу. Внаслідок удару постраждали двоє співробітників ДСНС, пошкоджено пожежний автомобіль.