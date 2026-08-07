Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У пʼятницю, 7 серпня, в селі Коблеве Миколаївської області в акваторії Чорного моря здетонував боєприпас

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає RegioNews.

Внаслідок вибуху загинув 45-річний чоловік, який перебував у воді. Ще дві жінки, що були на березі, отримали поранення. 47-річній потерпілій надали допомогу на місці, а 63-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Ділянка, де сталася подія, була огороджена та мала попереджувальні знаки про мінну небезпеку.

Громадянам вкотре нагадують, що в межах Миколаївської області купання в морі суворо заборонене через високий ризик для життя.

Нагадаємо, раніше у Херсоні чоловік підірвався на протипіхотній міні "пелюстка". Від отриманих травм він загинув на місці.