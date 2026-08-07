Вибух гранати на Рівненщині: тяжко травмоно студентів, підозру отримав господар оселі

Фото: поліція Рівненської області

У селі Біла Криниця Рівненського району внаслідок вибуху гранати тяжко постраждали двоє молодих людей. Правоохоронці повідомили про підозру 48-річному господарю будинку, який, за даними слідства, приніс боєприпас до оселі

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Як повідомили в поліції Рівненської області, чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даними слідства, 22-річний хлопець разом зі своєю 23-річною дівчиною навчаються в одному зі столичних університетів і приїхали погостювати до батьків юнака.

Інцидент стався напередодні близько 8:30. Молодик знайшов у кімнаті гранату, яка здетонувала у нього в руках. У момент вибуху поруч перебувала його дівчина.

У хлопця медики діагностували:

мінно-вибухову травму;

проникаюче поранення живота;

ампутацію кисті;

неповну ампутацію пальця іншої руки;

множинні рвані рани.

У дівчини виявили:

мінно-вибухову травму;

травму лицевого черепа;

травматичне пошкодження селезінки;

пневмоторакс.

Обох постраждалих госпіталізували у тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі.

На місці події працювали вибухотехніки, які вилучили уламки бойової осколкової гранати.

Під час розслідування поліцейські встановили, що боєприпас до будинку приніс 48-річний господар оселі. Його затримали та повідомили про підозру. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у місті Подільськ Одеської області стався вибух біля одного з місцевих ліцеїв, унаслідок якого травмувався 13-річний хлопець. Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув вибуховий предмет у бік групи підлітків.