Вибух гранати на Рівненщині: тяжко травмоно студентів, підозру отримав господар оселі
У селі Біла Криниця Рівненського району внаслідок вибуху гранати тяжко постраждали двоє молодих людей. Правоохоронці повідомили про підозру 48-річному господарю будинку, який, за даними слідства, приніс боєприпас до оселі
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Як повідомили в поліції Рівненської області, чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
За даними слідства, 22-річний хлопець разом зі своєю 23-річною дівчиною навчаються в одному зі столичних університетів і приїхали погостювати до батьків юнака.
Інцидент стався напередодні близько 8:30. Молодик знайшов у кімнаті гранату, яка здетонувала у нього в руках. У момент вибуху поруч перебувала його дівчина.
У хлопця медики діагностували:
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мінно-вибухову травму;
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проникаюче поранення живота;
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ампутацію кисті;
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неповну ампутацію пальця іншої руки;
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множинні рвані рани.
У дівчини виявили:
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мінно-вибухову травму;
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травму лицевого черепа;
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травматичне пошкодження селезінки;
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пневмоторакс.
Обох постраждалих госпіталізували у тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі.
На місці події працювали вибухотехніки, які вилучили уламки бойової осколкової гранати.
Під час розслідування поліцейські встановили, що боєприпас до будинку приніс 48-річний господар оселі. Його затримали та повідомили про підозру. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у місті Подільськ Одеської області стався вибух біля одного з місцевих ліцеїв, унаслідок якого травмувався 13-річний хлопець. Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув вибуховий предмет у бік групи підлітків.