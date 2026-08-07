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07 серпня 2026, 15:31

Вибух гранати на Рівненщині: тяжко травмоно студентів, підозру отримав господар оселі

07 серпня 2026, 15:31
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Фото: поліція Рівненської області
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У селі Біла Криниця Рівненського району внаслідок вибуху гранати тяжко постраждали двоє молодих людей. Правоохоронці повідомили про підозру 48-річному господарю будинку, який, за даними слідства, приніс боєприпас до оселі

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як повідомили в поліції Рівненської області, чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даними слідства, 22-річний хлопець разом зі своєю 23-річною дівчиною навчаються в одному зі столичних університетів і приїхали погостювати до батьків юнака.

Інцидент стався напередодні близько 8:30. Молодик знайшов у кімнаті гранату, яка здетонувала у нього в руках. У момент вибуху поруч перебувала його дівчина.

У хлопця медики діагностували:

  • мінно-вибухову травму;

  • проникаюче поранення живота;

  • ампутацію кисті;

  • неповну ампутацію пальця іншої руки;

  • множинні рвані рани.

У дівчини виявили:

  • мінно-вибухову травму;

  • травму лицевого черепа;

  • травматичне пошкодження селезінки;

  • пневмоторакс.

Обох постраждалих госпіталізували у тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі.

На місці події працювали вибухотехніки, які вилучили уламки бойової осколкової гранати.

Під час розслідування поліцейські встановили, що боєприпас до будинку приніс 48-річний господар оселі. Його затримали та повідомили про підозру. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у місті Подільськ Одеської області стався вибух біля одного з місцевих ліцеїв, унаслідок якого травмувався 13-річний хлопець. Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув вибуховий предмет у бік групи підлітків.

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