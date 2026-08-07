Цинічний удар по рятувальниках у Запорізькому районі: двоє бійців ДСНС дістали поранення
Російські війська 7 серпня повторно атакували рятувальників у Запорізькому районі під час ліквідації наслідків попереднього обстрілу. Внаслідок удару постраждали двоє співробітників ДСНС, пошкоджено пожежний автомобіль
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Ворог завдав повторного удару в той момент, коли пожежний підрозділ гасив займання, що виникло після попередньої атаки.
"Ворог влучив у пожежний автомобіль, коли рятувальники гасили пожежу після попереднього ворожого удару", — зазначив Федоров.
Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальну техніку. Також зафіксовано руйнування господарської споруди на території приватного домоволодіння з подальшим займанням.
Двох рятувальників госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що російські атаки спричинили нові перебої з електропостачанням у Запорізькому районі — без світла залишилися понад 5 тисяч споживачів.