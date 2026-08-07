Цинічний удар по рятувальниках у Запорізькому районі: двоє бійців ДСНС дістали поранення

Фото: Іван Федоров

Російські війська 7 серпня повторно атакували рятувальників у Запорізькому районі під час ліквідації наслідків попереднього обстрілу. Внаслідок удару постраждали двоє співробітників ДСНС, пошкоджено пожежний автомобіль

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews .

Ворог завдав повторного удару в той момент, коли пожежний підрозділ гасив займання, що виникло після попередньої атаки.

"Ворог влучив у пожежний автомобіль, коли рятувальники гасили пожежу після попереднього ворожого удару", — зазначив Федоров.

Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальну техніку. Також зафіксовано руйнування господарської споруди на території приватного домоволодіння з подальшим займанням.

Двох рятувальників госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що російські атаки спричинили нові перебої з електропостачанням у Запорізькому районі — без світла залишилися понад 5 тисяч споживачів.