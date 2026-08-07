На Київщині чоловік загинув у вогні

Фото: Національна поліція

Трагедія сталась на одній з вулиць селища Коцюбинське. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У селищі Коцюбинське загорівся приватний будинок. На жаль, під час гасіння полум'я рятувальники знайшли тіло 58-річного місцевого жителя. Попередньо, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Правохоронці будуть з'ясовувати точні обставини.

"Поліцейські Київщини закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час пожежі в будинку загинуло подружжя – 87-річний чоловік та 84-річна жінка.