На Рівненщині автовоз злетів у занос і перекинувся: пошкоджено чотири автомобілі

Фото: поліція Рівненської області

На трасі Київ — Чоп поблизу Квасилова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автовоза. Водій вантажівки не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, аварія сталася 6 серпня близько 22:10. 33-річний житель Радивилова, який керував вантажним автомобілем Mercedes-Benz Sprinter з тягачем, втратив контроль над транспортним засобом. Це призвело до некерованого заносу та подальшого перекидання.

Унаслідок ДТП водій отримав травми. Його госпіталізували до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу, після чого відпустили додому.

Механічних пошкоджень зазнали як сам вантажний автомобіль, так і три транспортні засоби, які перевозилися на причепі.

Наразі правоохоронці вирішують питання про притягнення керманича до адміністративної відповідальності за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Нагадаємо, що у Києві на Кільцевій дорозі 6 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту в напрямку станції метро "Академмістечко" суттєво ускладнений.