Вистрибнула з сьомого поверху: в Одесі загинула 12-річна дівчинка, яка приїхала на відпочинок
Вдень 6 серпня біля однієї з багатоповерхівок у Приморському районі Одеси виявили тіло 12-річної дівчинки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередньою інформацією, дівчинка разом із бабусею приїхала до Одеси на відпочинок з іншої області. Вона вистрибнула з балкона загального користування, розташованого на сьомому поверсі будинку. Від отриманих травм дитина померла на місці.
Відомо, що родина загиблої раніше в поле зору поліції не потрапляла.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України з приміткою ЦсамогубствоЦ. Розслідування триває.
Нагадаємо, ввечері 4 серпня на Сумщині у квартирі знайшли мертвим 15-річного хлопця. Попередньо, підліток покінчив життя самогубством через повішення.