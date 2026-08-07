Фото: поліція

Вдень 6 серпня біля однієї з багатоповерхівок у Приморському районі Одеси виявили тіло 12-річної дівчинки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередньою інформацією, дівчинка разом із бабусею приїхала до Одеси на відпочинок з іншої області. Вона вистрибнула з балкона загального користування, розташованого на сьомому поверсі будинку. Від отриманих травм дитина померла на місці.

Відомо, що родина загиблої раніше в поле зору поліції не потрапляла.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України з приміткою ЦсамогубствоЦ. Розслідування триває.

Нагадаємо, ввечері 4 серпня на Сумщині у квартирі знайшли мертвим 15-річного хлопця. Попередньо, підліток покінчив життя самогубством через повішення.