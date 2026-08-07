11:17  07 серпня
У морі в Коблевому вибухнула міна: один чоловік загинув, дві жінки поранені
08:26  07 серпня
Вистрибнула з сьомого поверху: в Одесі загинула 12-річна дівчинка, яка приїхала на відпочинок
07:36  07 серпня
Під час жнив у полі на Рівненщині спалахнув комбайн
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2026, 15:59

Ворожі обстріли на Запоріжжі: понад 5 тисяч споживачів залишилися без світла

07 серпня 2026, 15:59
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Російські атаки спричинили нові перебої з електропостачанням у Запорізькому районі — без світла залишилися понад 5 тисяч споживачів

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок ворожих ударів повністю знеструмлено два населені пункти. Загалом без електропостачання залишилися понад п’ять тисяч абонентів.

Наразі енергетики готуються до проведення аварійно-відновлювальних робіт, однак розпочати їх зможуть лише після стабілізації безпекової ситуації та отримання відповідних дозволів.

Нагадаємо, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергооб'єктів без електропостачання тимчасово залишається частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли Запорізька ОВА Запоріжжя світло
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
На Рівненщині автовоз злетів у занос і перекинувся: пошкоджено чотири автомобілі
07 серпня 2026, 16:45
На Київщині чоловік загинув у вогні
07 серпня 2026, 16:30
Цинічний удар по рятувальниках у Запорізькому районі: двоє бійців ДСНС дістали поранення
07 серпня 2026, 16:27
Унікальна спецоперація ДСНС у Запоріжжі: сапери знищили півторатонну російську авіабомбу ФАБ-500
07 серпня 2026, 15:47
Вибух гранати на Рівненщині: тяжко травмоно студентів, підозру отримав господар оселі
07 серпня 2026, 15:31
У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину в центрі міста: є поранений
07 серпня 2026, 15:15
У Харкові зіткнулися автобус і два авто: дев'ятеро людей травмовані
07 серпня 2026, 14:55
Росіяни вдарили по Ізюму з РСЗВ: загинули двоє людей, ще четверо постраждали
07 серпня 2026, 14:29
У Києві для лікарні закупили УЗД з переплатою на майже 6 мільйонів
07 серпня 2026, 13:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Сергій Фурса
Валерій Пекар
Всі блоги »