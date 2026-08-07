Ворожі обстріли на Запоріжжі: понад 5 тисяч споживачів залишилися без світла

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Російські атаки спричинили нові перебої з електропостачанням у Запорізькому районі — без світла залишилися понад 5 тисяч споживачів

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews .

Зазначається, що внаслідок ворожих ударів повністю знеструмлено два населені пункти. Загалом без електропостачання залишилися понад п’ять тисяч абонентів.

Наразі енергетики готуються до проведення аварійно-відновлювальних робіт, однак розпочати їх зможуть лише після стабілізації безпекової ситуації та отримання відповідних дозволів.

Нагадаємо, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергооб'єктів без електропостачання тимчасово залишається частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях.