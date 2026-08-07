Ворожі обстріли на Запоріжжі: понад 5 тисяч споживачів залишилися без світла
Російські атаки спричинили нові перебої з електропостачанням у Запорізькому районі — без світла залишилися понад 5 тисяч споживачів
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок ворожих ударів повністю знеструмлено два населені пункти. Загалом без електропостачання залишилися понад п’ять тисяч абонентів.
Наразі енергетики готуються до проведення аварійно-відновлювальних робіт, однак розпочати їх зможуть лише після стабілізації безпекової ситуації та отримання відповідних дозволів.
Нагадаємо, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергооб'єктів без електропостачання тимчасово залишається частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях.