Під час жнив у полі на Рівненщині спалахнув комбайн
У середу, 6 серпня, о 14:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння комбайна, яке сталося під час його руху поблизу села Берестя Сарненського району
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.
На момент прибуття рятувальників вогонь охопив моторний відсік спецтехніки.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню.
Унаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав. Причину виникнення пожежі, а також розмір завданих збитків наразі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, вранці 14 липня в селі на Львівщині під час пожежі в будинку загинули троє чоловіків. Причини виникнення пожежі та всі обставини трагедії встановлюють.
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