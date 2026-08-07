Під час жнив у полі на Рівненщині спалахнув комбайн

Фото: ДСНС Рівненщини

У середу, 6 серпня, о 14:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння комбайна, яке сталося під час його руху поблизу села Берестя Сарненського району

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

На момент прибуття рятувальників вогонь охопив моторний відсік спецтехніки.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню.

Унаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав. Причину виникнення пожежі, а також розмір завданих збитків наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, вранці 14 липня в селі на Львівщині під час пожежі в будинку загинули троє чоловіків. Причини виникнення пожежі та всі обставини трагедії встановлюють.

Читайте також: Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини