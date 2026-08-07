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07 серпня 2026, 15:15

У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину в центрі міста: є поранений

07 серпня 2026, 15:15
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Фото: Національна поліція
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Інцидент стався на одній із вулиць Центрально-Міського району міста Кривий Ріг 6 серпня близько 17-ї години. Внаслідок стріляинини отримав поранення чоловік

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, між двома чоловіками стався конфлікт. Тоді 27-річний чоловік вистрелив з травматичної зброї в бік автомобіля. Внаслідок пострілу пошкоджено машину, а також отримав поранення 28-річний власник авто. Правоохоронці затримали стрілка.

"Вирішується питання стосовно повідомлення фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Голосіївському районі Києва 20-річний місцевий житель влаштував стрілянину із сигнального пристрою біля житлових будинків.

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