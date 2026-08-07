У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину в центрі міста: є поранений
Інцидент стався на одній із вулиць Центрально-Міського району міста Кривий Ріг 6 серпня близько 17-ї години. Внаслідок стріляинини отримав поранення чоловік
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, між двома чоловіками стався конфлікт. Тоді 27-річний чоловік вистрелив з травматичної зброї в бік автомобіля. Внаслідок пострілу пошкоджено машину, а також отримав поранення 28-річний власник авто. Правоохоронці затримали стрілка.
"Вирішується питання стосовно повідомлення фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство)", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше у Голосіївському районі Києва 20-річний місцевий житель влаштував стрілянину із сигнального пристрою біля житлових будинків.