23 квітня 2026, 16:25

Стрілянина на Прикарпатті: водій відкрив вогонь посеред дороги

Фото: Національна поліція
В Івано-Франківську в четвер, 23 квітня, сталась стрілянина. Виявилось, причиною була суперечка між водіями 

Про це повідомляє поліція Івано-франківської області, передає RegioNews.

Інцидент відбувся на вулиці Івана Пулюя, де виник конфлікт між двома водіями.

Під час сварки один із них погрожував пістолетом. Згодом він вистрелив та поїхав у невідомому напрямку.

Правоохоронці зупинили авто зловмисника. Патрульні привели до готовності табельну зброю і затримали водія. Зараз із ним працюють слідчі.

Нагадаємо, що раніше в Одесі на вулиці Балківській сталася стрілянина та погоня під час спецоперації, яку, за попередньою інформацією, проводили спецпризначенці Служба безпеки України. Метою операції було затримання співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними ЗМІ, затримані нібито намагалися застосувати силу до чоловіка та вимагали у нього гроші. Під час обшуку в транспорті, яким вони користувалися, виявили битки, кастети та готівку.

Згодом в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК.

