У Тернополі правоохоронці встановили особу чоловіка, який на масиві Новий світ ходив із предметом, схожим на зброю.

Про це повідомляє обласна поліція Тернопільщини.

"На місце одразу виїхали слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та інші профільні служби поліції. У ході опрацювання відеоматеріалів поліцейські встановили особу фігуранта. Ним виявився 21-річний житель Тернополя, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків", - йдеться у повідомленні.

Згодом співробітники управління патрульної поліції виявили цього чоловіка на одній із вулиць міста та доставили його до Тернопільського районного управління поліції. Як з’ясувалося, при собі він мав масово-габаритний макет автомата MP-40.

Вирішується питання щодо складання на фігуранта адміністративного протоколу за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

