22 квітня 2026, 21:50

У Тернополі чоловік розгулював із предметом, схожим на зброю

22 квітня 2026, 21:50
Фото: поліція Тернопільщини
У Тернополі правоохоронці встановили особу чоловіка, який на масиві Новий світ ходив із предметом, схожим на зброю.

Про це повідомляє обласна поліція Тернопільщини, передає RegioNews.

"На місце одразу виїхали слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та інші профільні служби поліції. У ході опрацювання відеоматеріалів поліцейські встановили особу фігуранта. Ним виявився 21-річний житель Тернополя, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків", - йдеться у повідомленні.

Згодом співробітники управління патрульної поліції виявили цього чоловіка на одній із вулиць міста та доставили його до Тернопільського районного управління поліції. Як з’ясувалося, при собі він мав масово-габаритний макет автомата MP-40.

Вирішується питання щодо складання на фігуранта адміністративного протоколу за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що раніше у Святошинському районі Києва поліцейські затримали чоловіка у стані сп’яніння, який ходив вулицею з предметом, схожим на пістолет.

21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
