12:37  22 квітня
Під час теракту 18 квітня в Києві загинув двірник: закрив собою дитину від стрільця
12:28  22 квітня
"Цикада" в Україні: МОЗ підтвердило новий субваріант COVID-19
14:36  22 квітня
У Києві підприємець ошукав волонтерів на 1,5 млн грн під виглядом продажу дронів
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2026, 18:15

На Київщині чоловіка ледь не вбили через "Христос Воскрес"

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Київщині чоловіка ледь не вбили через християнське вітання. На нього напали в одному з закладів

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався вночі 13 квітня. 35-річний чоловік зайшов до одного з закладів. Він привітався традиційним християнським вітанням. 19-річний відвідувач, який сповідує іншу віру, відреагував агресивно.

Зловмисник покликав на допомогу 23-річного товариша, який передав йому ніж. Згодом обидва повалили потерпілого на землю та завдали йому два ножові поранення в живіт та шию. Згодом вони втекли.

На щастя, лікарі вчасно надали допомогу 35-річному пораненому, що врятувало йому життя. Зловмисникам уже повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше у Києві в Дніпровському районі правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння напав на літню консьєржку. Дебошира затримали. Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 296 ККУ – хуліганство. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад поліція Київська область
