На Київщині чоловіка ледь не вбили через "Христос Воскрес"

На Київщині чоловіка ледь не вбили через християнське вітання. На нього напали в одному з закладів

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався вночі 13 квітня. 35-річний чоловік зайшов до одного з закладів. Він привітався традиційним християнським вітанням. 19-річний відвідувач, який сповідує іншу віру, відреагував агресивно.

Зловмисник покликав на допомогу 23-річного товариша, який передав йому ніж. Згодом обидва повалили потерпілого на землю та завдали йому два ножові поранення в живіт та шию. Згодом вони втекли.

На щастя, лікарі вчасно надали допомогу 35-річному пораненому, що врятувало йому життя. Зловмисникам уже повідомили про підозру.

