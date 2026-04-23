У Львові сталася стрілянина
В четвер, 23 квітня, у Львові було чутно постріли
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Постріли лунали на Богдана Хмельницького.
На місце приїхали правоохоронці та медики. Поліція проводить спецоперацію із затримання.
Наразі більше інформації немає.
Нагадаємо, у Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.
Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще понад десяток поранені. Серед загиблих – двірник, який закрив собою дитину від стрільця.
В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця.
