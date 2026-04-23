У Львові сталася стрілянина

В четвер, 23 квітня, у Львові було чутно постріли

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Постріли лунали на Богдана Хмельницького.

На місце приїхали правоохоронці та медики. Поліція проводить спецоперацію із затримання.

Наразі більше інформації немає.

Нагадаємо, у Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще понад десяток поранені. Серед загиблих – двірник, який закрив собою дитину від стрільця.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця.