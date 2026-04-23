Стрельба на Прикарпатье: водитель открыл огонь посреди дороги

В Ивано-Франковске в четверг, 23 апреля, произошла стрельба. Оказалось, причиной был спор между водителями

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Ивана Пулюя, где возник конфликт между двумя водителями.

Во время ссоры один из них угрожал пистолетом. Впоследствии он выстрелил и уехал в неизвестном направлении.

Правоохранители остановили автомобиль злоумышленника. Патрульные привели к готовности табельное оружие и задержали водителя. Сейчас с ним работают следователи.

Напомним, что ранее в Одессе по улице Балковской произошла стрельба и погоня во время спецоперации, которую, по предварительной информации, проводили спецназначители Служба безопасности Украины. Целью сделки было задержание сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным СМИ, задержанные якобы пытались применить силу к мужчине и потребовали у него деньги. Во время обыска в транспорте, которым они пользовались, обнаружили биты, кастеты и наличные деньги.

Затем в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК.