Стрельба на Прикарпатье: водитель открыл огонь посреди дороги
В Ивано-Франковске в четверг, 23 апреля, произошла стрельба. Оказалось, причиной был спор между водителями
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел на улице Ивана Пулюя, где возник конфликт между двумя водителями.
Во время ссоры один из них угрожал пистолетом. Впоследствии он выстрелил и уехал в неизвестном направлении.
Правоохранители остановили автомобиль злоумышленника. Патрульные привели к готовности табельное оружие и задержали водителя. Сейчас с ним работают следователи.
Напомним, что ранее в Одессе по улице Балковской произошла стрельба и погоня во время спецоперации, которую, по предварительной информации, проводили спецназначители Служба безопасности Украины. Целью сделки было задержание сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.
По данным СМИ, задержанные якобы пытались применить силу к мужчине и потребовали у него деньги. Во время обыска в транспорте, которым они пользовались, обнаружили биты, кастеты и наличные деньги.
Затем в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК.