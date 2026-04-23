13:28  23 апреля
Российские войска продвинулись вблизи Мирного в Запорожье – DeepState
12:16  23 апреля
Отравления в Ужгороде: завербованная РФ женщина убила военного
09:43  23 апреля
На Львовщине легковушка влетела в отбойник: водитель погибла
23 апреля 2026, 16:25

Стрельба на Прикарпатье: водитель открыл огонь посреди дороги

23 апреля 2026, 16:25
Фото: Национальная полиция
В Ивано-Франковске в четверг, 23 апреля, произошла стрельба. Оказалось, причиной был спор между водителями 

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Ивана Пулюя, где возник конфликт между двумя водителями.

Во время ссоры один из них угрожал пистолетом. Впоследствии он выстрелил и уехал в неизвестном направлении.

Правоохранители остановили автомобиль злоумышленника. Патрульные привели к готовности табельное оружие и задержали водителя. Сейчас с ним работают следователи.

Напомним, что ранее в Одессе по улице Балковской произошла стрельба и погоня во время спецоперации, которую, по предварительной информации, проводили спецназначители Служба безопасности Украины. Целью сделки было задержание сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным СМИ, задержанные якобы пытались применить силу к мужчине и потребовали у него деньги. Во время обыска в транспорте, которым они пользовались, обнаружили биты, кастеты и наличные деньги.

Затем в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК.

стрельба полиция задержание Ивано-Франковская область
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
