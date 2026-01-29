Статус особи з інвалідністю внаслідок війни: активісти пояснили, через які помилки люди часто отримують відмови

Ілюстративне фото

Держава гарантує особам з інвалідністю внаслідок війни допомогу. Проте щоб отримати цей статус важливо знати нюанси, щоб не припускатися помилок

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Активісти зазначили, що часто після фронту доводиться боротися за свої права. Тож, волонтери склали корисну інфографіку про те, як правильно відбувається оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

"Найчастіше люди втрачають час не через відмови, а через помилки в документах і незнання процедури. Вчасна консультація допомагає цього уникнути і зберегти свої права", - каже юрист Олександр Архипов.

Контакти для отримання правової допомоги в Івано-Франківську:

+38 066 004 17 09

м.Івано-Франківськ, вул. Богдана Лепкого 47б

Нагадаємо, раніше у Міноборони пояснили, як військовослужбовцям зі статусом УБД скористатися правом на безплатний проїзд. Пільга поширюється на залізничний, водний, повітряний та міжміський автомобільний транспорт, незалежно від наявності залізничного сполучення.