25 лютого 2026, 18:26

Рада обмежила виплати родинам військових, які зникли безвісти

25 лютого 2026, 18:26
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Народні депутати обмежили виплати родинам військових, які зникли безвісти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на картку законопроєкту №13646.

Згідно документа, родини тепер отримуватимуть щомісячно по 120 тисяч грн, але загальна сума за увесь час не перевищить 15 млн грн, так само, як і у випадку сімей загиблих.

Через це виплати для родин зниклих безвісти припиняться приблизно через 10 років. Раніше сім’ї могли отримати щомісяця гроші та додатково 15 млн грн, якщо підтверджувалася смерть бійця.

Водночас деякі нардепи пропонують зменшити виплати за загиблих, з 15 млн до 5 млн грн, аргументуючи це тим, що держава не може забезпечити такі великі суми.

Як повідомлялось, у березні відбудеться черговий перерахунок пенсій. Після цього пенсії зростуть більш ніж на 12%.

