20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2026, 14:53

"Бойові" 100 000 грн та компенсації за поранення: юристи роз'яснюють, як отримати виплати

11 лютого 2026, 14:53
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Військові та їхні родини часто не знають, чи автоматично нараховуються "бойові" 100 000 грн та компенсації за поранення, або що робити, якщо виплати затримують. Юристи ГО "Захист Держави" пояснюють порядок отримання коштів та надають безоплатні консультації

Про це повідомила пресслужба громадської організації, передає RegioNews.

Юрист чернівецького осередку "Захист Держави", надає безоплатні юридичні консультації та допомогу військовим і їхнім родинам з усіх питань, пов'язаних із виплатами та пільгами.

Громадська організація закликає військовослужбовців не залишатися наодинці із цими питаннями та скористатися професійною підтримкою фахівців.

Звертатися можна за адресами:

  • м. Чернівці, вул. Головна, 10;
  • м. Вижниця, вул. Українська, 89б

Для отримання консультацій телефонуйте: +38 066 004 15 91.

Гаряча лінія (цілодобово): 0 800 33 29 29.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна військові ветерани родичі військовослужбовців виплати громадська організація Захист Держави юрист
Кар'єрна консультація: у Дніпрі ветерани отримали поради, як знайти роботу після служби
11 лютого 2026, 12:54
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56
На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »