"Бойові" 100 000 грн та компенсації за поранення: юристи роз'яснюють, як отримати виплати

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Військові та їхні родини часто не знають, чи автоматично нараховуються "бойові" 100 000 грн та компенсації за поранення, або що робити, якщо виплати затримують. Юристи ГО "Захист Держави" пояснюють порядок отримання коштів та надають безоплатні консультації

Про це повідомила пресслужба громадської організації, передає RegioNews.

Юрист чернівецького осередку "Захист Держави", надає безоплатні юридичні консультації та допомогу військовим і їхнім родинам з усіх питань, пов'язаних із виплатами та пільгами.

Громадська організація закликає військовослужбовців не залишатися наодинці із цими питаннями та скористатися професійною підтримкою фахівців.

Звертатися можна за адресами:

м. Чернівці, вул. Головна, 10;

м. Вижниця, вул. Українська, 89б

Для отримання консультацій телефонуйте: +38 066 004 15 91.

Гаряча лінія (цілодобово): 0 800 33 29 29.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.