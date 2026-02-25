21:55  25 лютого
В Одесі на світлофорах розікрали понад 20 мільйонів
19:19  25 лютого
У Харкові працівники ТЦК побили ветерана війни
17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
25 лютого 2026, 21:42

У Сумах відкрили сучасне модульне містечко для переселенців

25 лютого 2026, 21:42
фото: Сергій Кривошеєнко / Сумська МВА
Модульне містечко готове прийняти перших мешканців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову сумської Міської військової адміністрації Максима Кривошеєнка.

"Невдовзі модульне містечко в Сумах прийме перших мешканців. Ними стануть ті, хто найбільш гостро потребує даху над головою - люди зі статусом "внутрішньо переміщені особи", які в умовах війни покинули власне житло та змінили місце проживання", – йдеться у повідомленні.

Наразі введено в експлуатацію першу чергу містечка – це два двоповерхові будинки на 32 квартири.

Реалізація проекту – партнерська співпраця керівництва Сумської громади, Товариства Червоного Хреста України й Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, Шведського Червоного Хреста та Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA).

Нагадаємо, на Сумщині російський БпЛА влучив у житловий будинок. На щастя, обійшлося без жертв.

Суми переселенці суспільство житло
