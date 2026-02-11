20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 16:03

Жителі Харківщини та Івано-Франківщини за 45 000 доларів організували втечу чоловіків за кордон

11 лютого 2026, 16:03
фото: ДПСУ
Військовослужбовці Державної прикордонної служби України припинили діяльність групи осіб, які організували схему трансферу та незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними слідства двоє мешканців Івано-Франківської області організували незаконне переправлення чоловіків за межі України поза пунктами пропуску через гірську ділянку в межах українсько-румунського кордону. До схеми вони залучили спільників з інших регіонів, зокрема м. Харків, які забезпечували безперешкодне пересування територією України.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи коли він намагався доправити клієнтів до Івано-Франківщини. Пізніше було затримано ще одного учасника схеми – після отримання 45 тис. доларів США за організацію переправлення трьох осіб через державний кордон.

За скоєне організаторам незаконної схеми загрожує до 9 років ув’язнення із конфіскацією майна та забороною займати певні посади чи здійснювати певну діяльність.

Як повідомлялось, на Прикарпатті викрили схему втечі до Румунії за 7000 доларів. Правоохоронці розшукують організатора та встановлюють інших можливих учасників схеми.

Прикривалися "зв’язками" з правоохоронцями: ДБР викрило схему переправлення ухилянтів за кордон
11 лютого 2026, 14:07
У Харкові чиновники "торгували" бронюванням від мобілізації
10 лютого 2026, 20:55
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
07 лютого 2026, 14:05
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56
На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
