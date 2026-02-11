Жителі Харківщини та Івано-Франківщини за 45 000 доларів організували втечу чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України припинили діяльність групи осіб, які організували схему трансферу та незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними слідства двоє мешканців Івано-Франківської області організували незаконне переправлення чоловіків за межі України поза пунктами пропуску через гірську ділянку в межах українсько-румунського кордону. До схеми вони залучили спільників з інших регіонів, зокрема м. Харків, які забезпечували безперешкодне пересування територією України.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи коли він намагався доправити клієнтів до Івано-Франківщини. Пізніше було затримано ще одного учасника схеми – після отримання 45 тис. доларів США за організацію переправлення трьох осіб через державний кордон.

За скоєне організаторам незаконної схеми загрожує до 9 років ув’язнення із конфіскацією майна та забороною займати певні посади чи здійснювати певну діяльність.

Як повідомлялось, на Прикарпатті викрили схему втечі до Румунії за 7000 доларів. Правоохоронці розшукують організатора та встановлюють інших можливих учасників схеми.