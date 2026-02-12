17:46  12 февраля
В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег
15:35  12 февраля
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
11:28  12 февраля
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
12 февраля 2026, 19:25

5 тысяч "зелеными" за бронь: в Прикарпатье чиновники Укрзализныци и ГСЧС продавали должности

12 февраля 2026, 19:25
Фото: прокуратура
Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры и правоохранители разоблачили коррупционную схему с трудоустройством в Укрзализныцю. Чиновники продавали должности для получения бронирования

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, служащие регионального отделения УЗ и заместитель начальника одного из управлений ГУ ГСЧС в области требовали 5 тысяч долларов за должность машиниста бульдозера. Эта должность позволяла получить отсрочку от мобилизации.

Деньги передавали по частям. Чиновника ГСЧС задержали, когда он получал вторую часть денег. Правоохранители изъяли во время обысков средства, документы и другие вещи, подтверждающие незаконную деятельность.

"Должностному лицу ГСЧС сообщено о подозрении за пособничество и получении неправомерной выгоды (ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 УКУ). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

