На Тернопільщині таксист викрав рюкзак мотоциклістки, яка потрапили у ДТП

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася влітку 2025 року в селі Гаї Шевченківські. Тоді 22-річна місцева мешканка, керуючи мотоциклом Kawasaki Ninja 650, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos. Унаслідок удару мотоциклістка отримала численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і її госпіталізували до медичного закладу.

Під час автопригоди з плечей потерпілої злетів рюкзак, у якому знаходилися особисті речі. Правоохоронці встановили, що поки на місці події працювали поліцейські та медики, повз місце ДТП проїжджав водій таксі. Він підняв рюкзак, що лежав неподалік дороги, та поїхав.

Фігуранту слідчі поліції інкримінують частину 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

