У Дніпрі чоловік взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
13 січня 2026, 13:06

У Коломиї горіла приватна гімназія: рятувальники ліквідували вогонь за три години

13 січня 2026, 13:06
Фото: ДСНС Франківщини
У ніч на 13 січня у місті Коломия раптово загорілася приватна гімназія. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 03:18

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

На місце події одразу направили рятувальників, а також місцеві пожежні команди з селища Печеніжин та сіл Підгайчики, Спас і Товмачик.

Рятувальники встановили, що зайнялася крівля будівлі гімназії.

Площа пожежі становила близько 200 м². Завдяки злагодженим діям вогнеборців о 06:36 пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причини загоряння наразі встановлюються.

Нагадаємо, ввечері 28 грудня в селі Косонь на Закарпатті горів ресторан. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 кв.м. Внаслідок загорання знищена покрівлю приміщення та пошкоджено майно всередині.

Івано-Франківська область Коломия пожежа гімназія ДСНС
