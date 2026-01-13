У Коломиї горіла приватна гімназія: рятувальники ліквідували вогонь за три години

Фото: ДСНС Франківщини

У ніч на 13 січня у місті Коломия раптово загорілася приватна гімназія. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 03:18

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

На місце події одразу направили рятувальників, а також місцеві пожежні команди з селища Печеніжин та сіл Підгайчики, Спас і Товмачик.

Рятувальники встановили, що зайнялася крівля будівлі гімназії.

Площа пожежі становила близько 200 м². Завдяки злагодженим діям вогнеборців о 06:36 пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причини загоряння наразі встановлюються.

