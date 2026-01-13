Фото: поліція

У понеділок, 12 січня, близько 16:45 мешканці вулиці Дарницької в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра викликали поліцію через крики про допомогу, що лунали з сусідньої квартири

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як з’ясувалося, 48-річний місцевий житель влаштував конфлікт і погрожував своїй матері. Правоохоронці вели перемовини з чоловіком, намагаючись заспокоїти його та переконати відпустити матір, щоб вона не постраждала.

За силової підтримки спецпризначенців КОРД поліцейські затримали місцевого жителя. Ним виявився 48-річний чоловік, який самовільно залишив місце служби.

Фігуранта доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин події. Наразі з ним тривають слідчі дії.

Жінку з травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами погрози вбивством та незаконного поводження зі зброєю.

