11:55  13 січня
У Дніпрі чоловік взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас
09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
08:13  13 січня
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
UA | RU
UA | RU
13 січня 2026, 11:55

У Дніпрі чоловік взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас

13 січня 2026, 11:55
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 12 січня, близько 16:45 мешканці вулиці Дарницької в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра викликали поліцію через крики про допомогу, що лунали з сусідньої квартири

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як з’ясувалося, 48-річний місцевий житель влаштував конфлікт і погрожував своїй матері. Правоохоронці вели перемовини з чоловіком, намагаючись заспокоїти його та переконати відпустити матір, щоб вона не постраждала.

За силової підтримки спецпризначенців КОРД поліцейські затримали місцевого жителя. Ним виявився 48-річний чоловік, який самовільно залишив місце служби.

Фігуранта доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин події. Наразі з ним тривають слідчі дії.

Жінку з травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами погрози вбивством та незаконного поводження зі зброєю.

Нагадаємо, у Полтаві судили чоловіка, який під час сварки погрожував підірвати колишню дружину і тещу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погроза вибух поліція затримання Дніпро Заручники зловмисник
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Росіяни вдарили дроном по багатоквартирному будинку у Херсоні
13 січня 2026, 13:49
На Сумщині розмінували російський квадрокоптер з уламковим боєприпасом
13 січня 2026, 13:33
Скандальна куртка з написом "sochi-2014" у Буковелі: поліція встановила покупця та магазин
13 січня 2026, 13:17
Вхід лише за дзвінком: в Одесі ліквідували мережу підпільних ігрових залів
13 січня 2026, 13:07
У Коломиї горіла приватна гімназія: рятувальники ліквідували вогонь за три години
13 січня 2026, 13:06
На Тернопільщині таксист викрав рюкзак мотоциклістки, яка потрапили у ДТП
13 січня 2026, 12:58
У Кривому Розі помер чоловік, поранений під час атаки "Іскандерів"
13 січня 2026, 12:39
Важив 11 кілограмів: на Закарпатті оголосили підозру лікарці та матері через смерть 7-річного хлопчика
13 січня 2026, 12:29
Блекаути у Києві та області: частина супермаркетів призупинила роботу
13 січня 2026, 12:25
На Полтавщині оголосили підозру чоловіку за сексуальне насильство над падчеркою
13 січня 2026, 12:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »