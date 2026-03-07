В Україні розробляють аналог розвідувального дрона Mavic
Українська компанія Vyriy розробляє аналог розвідувального дрона коптерного типу DJI Mavic. Український аналог отримав назву «Славік»
Як передає RegioNews, про це повідомив директор компанії Олексій Бабенко під час стріму "Мілітарному".
За його словами, дрон уже літає, може здійснювати відеозйомку, має пульт, схожий як у DJI Matrice 4, програмне забезпечення, схоже як у DJI Mavic, та стабілізацію камери.
"Він уже сам зависає, зумиться… у принципі, всі функції є, і він уже має гарний вигляд", – зазначив директор Vyriy.
"Славік" уже майже готовий, і наступного або за тиждень розпочнуться бойові випробування. Після цього планують публічну презентацію та запуск у серійне виробництво.
Вартість денної версії дрона попередньо становитиме $4000–4500, а за тепловізійної – на $500–1000 дорожче.
Нагадаємо, восени 2025 року поляки запустили виробництво розвідувальних дронів в Україні. Йдеться про модель FlyEye.