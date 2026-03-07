12:46  07 березня
07 березня 2026, 11:19

В Україні розробляють аналог розвідувального дрона Mavic

07 березня 2026, 11:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українська компанія Vyriy розробляє аналог розвідувального дрона коптерного типу DJI Mavic. Український аналог отримав назву «Славік»

Як передає RegioNews, про це повідомив директор компанії Олексій Бабенко під час стріму "Мілітарному".

За його словами, дрон уже літає, може здійснювати відеозйомку, має пульт, схожий як у DJI Matrice 4, програмне забезпечення, схоже як у DJI Mavic, та стабілізацію камери.

"Він уже сам зависає, зумиться… у принципі, всі функції є, і він уже має гарний вигляд", – зазначив директор Vyriy.

"Славік" уже майже готовий, і наступного або за тиждень розпочнуться бойові випробування. Після цього планують публічну презентацію та запуск у серійне виробництво.

Вартість денної версії дрона попередньо становитиме $4000–4500, а за тепловізійної – на $500–1000 дорожче.

Нагадаємо, восени 2025 року поляки запустили виробництво розвідувальних дронів в Україні. Йдеться про модель FlyEye.

Україна дрон технології Mavic Славік
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
