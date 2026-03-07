В Україні розробляють аналог розвідувального дрона Mavic

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив директор компанії Олексій Бабенко під час стріму "Мілітарному".

За його словами, дрон уже літає, може здійснювати відеозйомку, має пульт, схожий як у DJI Matrice 4, програмне забезпечення, схоже як у DJI Mavic, та стабілізацію камери.

"Він уже сам зависає, зумиться… у принципі, всі функції є, і він уже має гарний вигляд", – зазначив директор Vyriy.

"Славік" уже майже готовий, і наступного або за тиждень розпочнуться бойові випробування. Після цього планують публічну презентацію та запуск у серійне виробництво.

Вартість денної версії дрона попередньо становитиме $4000–4500, а за тепловізійної – на $500–1000 дорожче.

Нагадаємо, восени 2025 року поляки запустили виробництво розвідувальних дронів в Україні. Йдеться про модель FlyEye.