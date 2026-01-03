09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
14:15  03 січня
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни
11:15  03 січня
Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати
03 січня 2026, 15:50

У Івано-Франківській лікарні врятували 7-річного хлопчика після проковтнутої батарейки

03 січня 2026, 15:50
Фото: ілюстративне
Дитина надійшла до медзакладу у грудні 2025 року у критичному стані, і після низки складних операцій була виписана додому у задовільному стані вже після Нового року

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Директор лікарні Тарас Мельник розповів, що життєві показники дитини на момент госпіталізації були дуже тяжкими, а шанси на виживання мінімальні. Медики діагностували у хлопчика інфекційно-токсичний шок на фоні перфорації кишківника, що ускладнювало стан та вимагало негайного медичного втручання.

За словами лікаря, батарейка, яку проковтнула дитина, спричинила серйозне пошкодження внутрішніх органів. Підготовка до операцій зайняла близько 12 годин, після чого хлопчик пройшов три хірургічні втручання, кожне з яких було критично важливим для його виживання.

Медики зазначають, що ситуація підкреслює важливість пильності батьків щодо дрібних предметів у домі та наголошують на необхідності швидкого звернення за медичною допомогою у випадках проковтування небезпечних предметів дітьми. Наразі дитина отримує подальше амбулаторне спостереження та реабілітацію.

Нагадаємо, в Харківській області медики отримали виклик про пацієнта, який перебував у стані клінічної смерті. Фахівці екстреної допомоги змогли провести втручання, яке врятувало життя людини.

