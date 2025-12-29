Фото: ДСНС України

Через сильну негоду залишаються відрізаними від основних доріг сім населених пунктів у Чернелицькій та Городенківській територіальних громадах

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Місцева влада та рятувальники ДСНС продовжують надавати допомогу мешканцям, забезпечуючи доступ до медичних послуг і безпечне пересування територією громад.

Зокрема, за допомогою снігоболотохода "Богун" рятувальники транспортували трьох мешканців до автомобілів швидкої допомоги. Із села Михальче доставлено чоловіка 1972 року народження для подальшого перевезення до лікарні на процедуру діалізу.

У селі Репужинці рятувальники доставили медичного працівника до чоловіка 1975 року народження з підозрою на інсульт, після чого пацієнта транспортували до карети "швидкої". Також із цього ж населеного пункту рятувальники забезпечили доставку до швидкої жінки 2007 року народження для подальшої госпіталізації.

Місцева влада та рятувальники закликають мешканців дотримуватися обережності, уважно стежити за прогнозами погоди та по можливості утримуватися від поїздок під час несприятливих погодних умов.

