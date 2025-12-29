18:29  29 грудня
Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
UA | RU
UA | RU
29 грудня 2025, 19:20

На Прикарпатті сильний сніг залишив 7 сіл відрізаними: рятувальники евакуюють людей

29 грудня 2025, 19:20
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС України
Читайте также
на русском языке

Через сильну негоду залишаються відрізаними від основних доріг сім населених пунктів у Чернелицькій та Городенківській територіальних громадах

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Місцева влада та рятувальники ДСНС продовжують надавати допомогу мешканцям, забезпечуючи доступ до медичних послуг і безпечне пересування територією громад.

Зокрема, за допомогою снігоболотохода "Богун" рятувальники транспортували трьох мешканців до автомобілів швидкої допомоги. Із села Михальче доставлено чоловіка 1972 року народження для подальшого перевезення до лікарні на процедуру діалізу.

У селі Репужинці рятувальники доставили медичного працівника до чоловіка 1975 року народження з підозрою на інсульт, після чого пацієнта транспортували до карети "швидкої". Також із цього ж населеного пункту рятувальники забезпечили доставку до швидкої жінки 2007 року народження для подальшої госпіталізації.

Місцева влада та рятувальники закликають мешканців дотримуватися обережності, уважно стежити за прогнозами погоди та по можливості утримуватися від поїздок під час несприятливих погодних умов.

Раніше повідомлялося, 29 грудня більшість областей України засипає снігом, а на деяких ділянках доріг вже обмежено рух. Найбільші снігові накопичення створюють складні умови для водіїв.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Прикарпаття негода ДСНС евакуація медична допомога сніг
На Закарпатті родина з 6 дітьми ледь не загинула у власному будинку
29 грудня 2025, 17:55
Сніг і ожеледиця в Україні: де на дорогах обмежили рух
29 грудня 2025, 12:36
Сильний вітер і сніг знеструмили Тернопільщину, Рівненщину та Прикарпаття
29 грудня 2025, 08:39
Всі новини »
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
На подвір’ї приватного будинку Черніговщини знайшли бойову частину ракети
29 грудня 2025, 20:20
"Я був би щасливий": шеф-кухар Євген Клопотенко здивував ставленням до зради коханої
29 грудня 2025, 19:30
Як вимикатимуть світло в Україні 30 грудня
29 грудня 2025, 18:49
Трамп провів телефонну розмову з Путіним щодо України: Білий дім розкрив перші деталі
29 грудня 2025, 18:47
РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: 2 постраждалих, зруйновано 11 будинків
29 грудня 2025, 18:35
Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
29 грудня 2025, 18:29
Зеленський відреагував на заяви РФ про "удар по резиденції": що сказав президент
29 грудня 2025, 18:20
Зеленський, Залужний, Буданов: названо трійку найбільш рейтингових кандидатів у президенти
29 грудня 2025, 18:07
На Закарпатті родина з 6 дітьми ледь не загинула у власному будинку
29 грудня 2025, 17:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »