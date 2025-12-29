На Київщині двоє рибалок провалилися під лід

Фото: ДСНС

Подія сталася у неділю, 28 грудня, селі Лебедівка на Київському водосховищі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під час риболовлі двоє чоловіків провалилися під лід. Один із них, 45-річний рибалка, зміг самостійно вибратися на берег. Рятувальники дістали з води та доправили до берега на човні його 58-річного товариша.

Обидва чоловіки від госпіталізації відмовилися.

Рятувальники вкотре закликають громадян не нехтувати правилами безпеки та не виходити на тонку кригу, яка наразі є вкрай небезпечною.

