09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
14:15  03 января
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны
11:15  03 января
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
03 января 2026, 15:50

В Ивано-Франковской больнице спасли 7-летнего мальчика после проглоченной батарейки

03 января 2026, 15:50
Фото: иллюстративное
Ребенок поступил в медучреждение в декабре 2025 года в критическом состоянии, и после ряда сложных операций был выписан домой в удовлетворительном состоянии уже после Нового года

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Директор больницы Тарас Мельник рассказал, что жизненные показатели ребенка на момент госпитализации были очень тяжелыми, а шансы на выживание минимальными. Медики диагностировали у мальчика инфекционно-токсический шок на фоне перфорации кишечника, что осложняло состояние и требовало немедленного медицинского вмешательства.

По словам врача, батарейка, которую проглотил ребенок, вызвала серьезное повреждение внутренних органов. Подготовка к операциям заняла около 12 часов, после чего мальчик перенес три хирургических вмешательства, каждое из которых было критически важным для его выживания.

Медики отмечают, что ситуация подчеркивает важность бдительности родителей в отношении мелких предметов в доме и подчеркивают необходимость быстрого обращения за медицинской помощью в случаях проглатывания опасных предметов детьми. Сейчас ребенок получает дальнейшее амбулаторное наблюдение и реабилитацию.

Напомним, в Харьковской области медики получили вызов о пациенте, который находился в состоянии клинической смерти. Специалисты экстренной помощи смогли провести вмешательство, которое спасло жизнь человека.

