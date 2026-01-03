Фото: иллюстративное

Ребенок поступил в медучреждение в декабре 2025 года в критическом состоянии, и после ряда сложных операций был выписан домой в удовлетворительном состоянии уже после Нового года

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Директор больницы Тарас Мельник рассказал, что жизненные показатели ребенка на момент госпитализации были очень тяжелыми, а шансы на выживание минимальными. Медики диагностировали у мальчика инфекционно-токсический шок на фоне перфорации кишечника, что осложняло состояние и требовало немедленного медицинского вмешательства.

По словам врача, батарейка, которую проглотил ребенок, вызвала серьезное повреждение внутренних органов. Подготовка к операциям заняла около 12 часов, после чего мальчик перенес три хирургических вмешательства, каждое из которых было критически важным для его выживания.

Медики отмечают, что ситуация подчеркивает важность бдительности родителей в отношении мелких предметов в доме и подчеркивают необходимость быстрого обращения за медицинской помощью в случаях проглатывания опасных предметов детьми. Сейчас ребенок получает дальнейшее амбулаторное наблюдение и реабилитацию.

