30 грудня 2025, 19:11

Ледь не трагедія на Різдво: четверо дітей провалилися під кригу у Коломиї

30 грудня 2025, 19:11
Фото: ілюстративне
Під час різдвяної коляди ледь не сталася трагедія на воді

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Четверо дітей віком від 8 до 11 років вирішили скоротити шлях до сусідів і пішли через замерзлий ставок. Крига виявилася надто тонкою та не витримала ваги, внаслідок чого всі діти опинилися у крижаній воді.

Першим на крики про допомогу відреагував 18-річний курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Роман Пліхтяк, який перебував удома на канікулах. Хлопець одразу зателефонував до Служби порятунку за номером 101 та кинувся до водойми.

До рятувальної операції приєднався 16-річний студент місцевого коледжу Ярема Книщук. Молоді люди діяли злагоджено, намагаючись заспокоїти дітей та підказуючи їм, як триматися на поверхні води.

Ситуація ускладнювалася тим, що мокрий зимовий одяг швидко тягнув дітей вниз, а наймолодший хлопчик на певний момент зник під водою. Хлопці знайшли поруч автомобільне колесо та використали його як імпровізований рятувальний засіб.

Згодом до них приєднався місцевий житель Віталій, який без вагань зайшов у холодну воду та допоміг по черзі витягнути дітей на берег.

Найменшого постраждалого дістали без свідомості. Роман і Ярема одразу розпочали реанімаційні заходи, а інших дітей зігрівали до приїзду медиків. Усіх чотирьох передали лікарям швидкої допомоги, після огляду в лікарні їх відпустили додому.

Нагадаємо, на Київському водосховищі під час риболовлі двоє чоловіків провалилися під лід. Один із них самостійно вибрався на берег, а іншого рятувальники витягли на човні та доправили до безпеки.

30 грудня 2025
