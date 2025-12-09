16:59  09 грудня
09 грудня 2025, 18:03

Пожежа в Івано-Франківську: врятовано 4 людей, ще 10 евакуйовані

09 грудня 2025, 18:03
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС України
Читайте также
на русском языке

У житловому будинку на вулиці Гвардійській в Івано-Франківську сталася пожежа, під час якої рятувальники вивели на безпечну територію чотирьох людей

Про це повідомляє ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Серед врятованих було двоє дітей. Ще десятьох мешканців будинку евакуювали через загрозу поширення диму на верхні поверхи.

За даними ДСНС, повідомлення про задимлення надійшло 9 грудня о 15:05. Осередок займання знаходився у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі близько 15 квадратних метрів.

Рятувальники оперативно прибули на місце та розпочали роботу в умовах сильного задимлення. Одного з постраждалих чоловіків передано медикам для подальшої допомоги.

Після евакуації мешканців та проведення розвідки підрозділи ДСНС локалізували загоряння о 15:53, а вже за хвилину його повністю ліквідували. Завдяки швидким діям вогнеборців пожежу не допустили до поширення на інші квартири. На місці працювали декілька розрахунків служби порятунку та бригада медиків.

Раніше повідомлялося, на Вінниччині за одну добу рятувальники ліквідували кілька пожеж у приватних господарствах, де горіли будівлі та заготовлені на зиму дрова. Тоді осередки займання спричинило коротке замикання, однак обставини нової надзвичайної події викликають ще більше запитань.

