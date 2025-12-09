Фото: ДСНС України

У житловому будинку на вулиці Гвардійській в Івано-Франківську сталася пожежа, під час якої рятувальники вивели на безпечну територію чотирьох людей

Про це повідомляє ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Серед врятованих було двоє дітей. Ще десятьох мешканців будинку евакуювали через загрозу поширення диму на верхні поверхи.

За даними ДСНС, повідомлення про задимлення надійшло 9 грудня о 15:05. Осередок займання знаходився у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі близько 15 квадратних метрів.

Рятувальники оперативно прибули на місце та розпочали роботу в умовах сильного задимлення. Одного з постраждалих чоловіків передано медикам для подальшої допомоги.

Після евакуації мешканців та проведення розвідки підрозділи ДСНС локалізували загоряння о 15:53, а вже за хвилину його повністю ліквідували. Завдяки швидким діям вогнеборців пожежу не допустили до поширення на інші квартири. На місці працювали декілька розрахунків служби порятунку та бригада медиків.

