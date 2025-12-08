П’ять разів за ніч підрозділи ДСНС виїжджали на ліквідацію пожеж, що сталися у Вінницькій області

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у регіоні, передає RegioNews.

У селищі Томашпіль рятувальники загасили пожежу в господарській споруді, спричинену коротким замиканням електромережі. Така ж причина призвела до займання гаража у Жмеринці, яке оперативно ліквідували надзвичайники.

У Супівці Копайгородської громади вогнеборці приборкали пожежу в житловому будинку — там загоряння виникло через несправність пічного опалення.

У місті Іллінці необережне поводження з вогнем невстановленої особи призвело до пожежі в господарській будівлі. Вогонь встиг знищити дрова, які власники заготовили на зиму, однак рятувальники швидко локалізували полум’я.

Під ранок надзвичайники загасили ще одну пожежу — у приватному житловому будинку в Погребищі. За попередніми даними, причина займання — людська недбалість.

Усі пожежі вдалося ліквідувати без потерпілих.

