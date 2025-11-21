14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2025, 20:15

В Івано-Франківську розслідують смерть жінки, яка випала з багатоповерхівки

21 листопада 2025, 20:15
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці продовжують з'ясовувати деталі події, що сталася ввечері в житловому районі Івано-Франківська

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

В Івано-Франківську правоохоронці з'ясовують обставини трагічного інциденту, що стався ввечері 21 листопада на вулиці Гната Хоткевича. За інформацією поліції, близько 17:40 місцеві мешканці повідомили про факт падіння жінки з вікна багатоповерхового будинку.

На місце терміново прибули слідчо-оперативні групи та медики. Лікарі констатували смерть жінки 1973 року народження. За даними правоохоронців, постраждала отримала травми, несумісні з життям, і загинула до приїзду служб.

Співробітники поліції оглянули територію та опитали можливих очевидців. Також проводиться огляд приміщення, з якого випала жінка. Нині слідчі встановлюють усі обставини події, включно з причинами та можливими факторами, що могли передувати падінню.

Правоохоронці уточнюють, що остаточні висновки будуть зроблені після проведення необхідних експертиз та аналізу зібраних матеріалів. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Жовтих Водах на Дніпропетровщині маленький хлопчик віком 1 рік 9 місяців випав з вікна третього поверху – дитину з тяжкими травмами, черепно-мозковою травмою та гематомою екстрено госпіталізували до Кривого Рогу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
падіння вікно падіння з висоти загибель жінка багатоповерхівка Івано-Франківська область
Правоохоронці повідомили підозру депутату з Прикарпаття, який влаштував бійку із застосуванням зброї
21 листопада 2025, 16:59
Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті
21 листопада 2025, 15:11
Bitcoin і Ethereum продовжують стрімке падіння: що відбувається з криптою
20 листопада 2025, 20:04
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41
Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02
Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25
У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12
"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28
У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59
Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22
У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »