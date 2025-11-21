Фото: ілюстративне

Правоохоронці продовжують з'ясовувати деталі події, що сталася ввечері в житловому районі Івано-Франківська

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

В Івано-Франківську правоохоронці з'ясовують обставини трагічного інциденту, що стався ввечері 21 листопада на вулиці Гната Хоткевича. За інформацією поліції, близько 17:40 місцеві мешканці повідомили про факт падіння жінки з вікна багатоповерхового будинку.

На місце терміново прибули слідчо-оперативні групи та медики. Лікарі констатували смерть жінки 1973 року народження. За даними правоохоронців, постраждала отримала травми, несумісні з життям, і загинула до приїзду служб.

Співробітники поліції оглянули територію та опитали можливих очевидців. Також проводиться огляд приміщення, з якого випала жінка. Нині слідчі встановлюють усі обставини події, включно з причинами та можливими факторами, що могли передувати падінню.

Правоохоронці уточнюють, що остаточні висновки будуть зроблені після проведення необхідних експертиз та аналізу зібраних матеріалів. Розслідування триває.

