На трасі Одеса–Рені вантажівка зіткнулася з легковиком: є загиблі

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Поблизу села Казацьке, на 64+500 км автомобільної дороги М-15 Одеса–Рені, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та легковика

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією ДСНС, є загиблі та травмовані.

На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, бригада швидкої допомоги, представники підрядної організації та рятувальники.

Рух на цій ділянці дороги здійснюється у реверсному режимі. Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними.

Нагадаємо, в Одеській області 19-річний водій отримав 3 роки за смертельний наїзд на доньку колишнього мера. За даними слідства, водій перевищив швидкість і не встиг зреагувати, коли дівчина переходила дорогу по пішохідному переходу.