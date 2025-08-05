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05 серпня 2025, 15:56

Сарана в Україні: як Івано-Франківщина реагує на загрозу шкідника

05 серпня 2025, 15:56
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Івано-Франківській області відкрили спеціальний контакт-центр, куди мешканці можуть звертатися при виявленні сарани. Наразі на Прикарпатті випадків поширення цієї комахи не зафіксовано

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що в контакт-центрі прийматимуть дзвінки від мешканців регіону у разі підозри на виявлення сарани.

Як наголосили у службі, за останні 60 років на території області не було зафіксовано масового поширення саранових.

Натомість трапляються поодинокі випадки появи великих коників, які за зовнішніми ознаками схожі на сарану, але не є шкідниками.

"Коники мають зелений колір і довгі вусики, тоді як сарана — сіра та з короткими вусиками. Важливо не плутати ці види, адже коники не завдають шкоди посівам", — зазначили фітосанітарні інспектори.

У разі підозри звертайтесь до контакт-центру: (0342) 787447 або +38 (068) 518 9782

Сарана в Україні: що відомо

Сарана в Україні активно поширюється в південних регіонах, зокрема в Запорізькій, Херсонській, Одеській та Дніпропетровській областях.

  • У Запорізькій області, зокрема в Кушугумському районі, введено особливий режим захисту рослин на площі понад 21 тис. га для локалізації осередків саранових.
  • У Херсонській області також запроваджено особливий режим захисту рослин, зокрема на площі 297 га, включаючи посіви соняшнику.
  • У Одеській області спостерігається міграція саранових, але особливий режим захисту рослин не запроваджено через відсутність перевищення порогу чисельності шкідника.
  • У Дніпропетровській області проводиться моніторинг ситуації та обстеження територій на наявність саранових.

Сарана є серйозною загрозою для сільськогосподарських культур, особливо злакових, таких як кукурудза, пшениця, ячмінь, а також очерет та інші трави. Вона може завдати значної шкоди врожаю, тому важливо вчасно виявляти та локалізувати осередки її поширення.

У разі виявлення сарани або підозри на її наявність рекомендується звертатися до місцевих органів Держпродспоживслужби або фітосанітарних інспекцій для отримання консультацій та вжиття необхідних заходів.

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